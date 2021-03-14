Пушков оценил заявление Кравчука о возможном начале в Донбассе полномасштабного военного конфликта
Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление экс-президента Украины, главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о возможном начале на востоке страны полномасштабного военного конфликта.
«Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», — написал Пушков в своем Telegram.
Он напомнил, что у США уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, который ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы.
Напомним, по мнению Кравчука, США должны участвовать в переговорах по ситуации в Донбассе из-за риска широкомасштабного конфликта в регионе.
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