В ЛНР зафиксировали стягивание вооружений к занятой ВСУ школе в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют огневые позиции в школе села Валуйское около линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций», — цитирует его РИА Новости.
По словам Филипоненко, около школы замечены машины с вооруженными людьми, а также аппаратурой артиллерийской разведки, «наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями».
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул, что организация в школе в селе Валуйское «штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня».
С лета 2020 года в Донбассе введены дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предусматривают размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также полный запрет на ведение огня.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обострение конфликта в Донбассе возможно в конце января: вероятнее всего, Украина по указу США попробует спровоцировать Россию на военный ответ.
«Теоретически возможно обострение вплоть до активных боевых действий в Донбассе в конце января. Американский президент Байден недавно в своем выступлением оговорился, что у США есть четыре недели для того, чтобы остановить агрессию России против Украины... Так как РФ будет защищать республики Донбасса до полного уничтожения украинской армии - сами эти республики не смогут эффективно защититься от украинских военных - то, естественно, действия российских войск будут объявлены агрессией», - сказал Стрелков.
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