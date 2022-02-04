В ЛНР связали блокировку YouTube-каналов с возможным наступлением ВСУ

Видеохостинг YouTube мог заблокировать ряд информационных каналов ЛНР и ДНР в связи с возможным наступлением вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом говорится в официальном заявлении журналистов ГТРК ЛНР.

YouTube удалил ряд информационных каналов республик Донбасса

Так, в ЛНР считают блокировку каналов попыткой «украинских, британских и американских спецслужб заглушить голос Донбасса». Согласно заявлению, Украина и США готовят атаку и зачищают информационное пространство, чтобы скрыть от мировой общественности предстоящие преступления.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ДонбассСШАУкраина
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