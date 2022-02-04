YouTube удалил ряд информационных каналов республик Донбасса
Сервис YouTube заблокировал официальные каналы Министерства информации и управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил министр информации ДНР Игорь Антипов в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).
При попытке войти на страницы Мининформа и Народной милиции появляется объявление на английском языке о закрытии учетной записи «из-за нарушения правил сообщества YouTube».
Кроме того, видеохостинг удалил канал агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ), а также заблокировал аккаунты Государственной телерадиокомпании Луганской народной республики (ЛНР) и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР. Как сообщил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой, руководство агентства разбирается в произошедшем.
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