В ЛНР сообщили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожила огневые точки вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых украинские силовики вели обстрел территории ЛНР. Об этом журналистам заявил офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.

Стало известно о начале боев в Донбассе

По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате обстрела был ранен один из военнослужащих республики. Силовики ЛНР подавили огневые позиции ВСУ в районе контролируемого Киевом населенного пункта Катериновка «из незапрещенного минскими соглашениями вооружения».

Кроме того, Филипоненко назвал провокацией обвинения Киева в нарушении режима прекращения огня со стороны ЛНР. Офицер пресс-службы считает, что украинская сторона открыто нарушает международное гуманитарное право в Донбассе.

При этом представитель Народной милиции ЛНР отметил, что ЕС и США, поставляющие вооружение ВСУ, «напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса».

Ранее в среду стало известно о возобновлении боев между военнослужащими ВСУ и ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНРДонбассВойна В Донбассе
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