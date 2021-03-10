В ЛНР сообщили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе

По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате обстрела был ранен один из военнослужащих республики. Силовики ЛНР подавили огневые позиции ВСУ в районе контролируемого Киевом населенного пункта Катериновка «из незапрещенного минскими соглашениями вооружения».

Кроме того, Филипоненко назвал провокацией обвинения Киева в нарушении режима прекращения огня со стороны ЛНР. Офицер пресс-службы считает, что украинская сторона открыто нарушает международное гуманитарное право в Донбассе.

При этом представитель Народной милиции ЛНР отметил, что ЕС и США, поставляющие вооружение ВСУ, «напрямую финансируют и поощряют террористические действия Украины против мирных жителей Донбасса».

Ранее в среду стало известно о возобновлении боев между военнослужащими ВСУ и ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5).

