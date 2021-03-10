СМИ сообщили о начале боев в Донбассе

Бои между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начались в поселке Михайловка (Золотое-5).

Какс сообщает экс-официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко своем Telegram-канале, стороны используют стрелковое оружие и гранатометы.

Местные жители пишут в соцсетях, что пули рикошетят от стен домов. Отмечается, что в зоне обстрела располагается действующая школа.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляла о резко участившихся случаях нарушения режима прекращения огня в Донбассе. По данным миссии, в течение 8 марта было выявлено 105 нарушений, в том числе 83 взрыва «неопределенного происхождения».

