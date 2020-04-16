Киев и ДНР завершили первый в 2020 году обмен пленными

Напомним, предыдущий этап обмена пленными между сторонами состоялся в декабре прошлого года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — в ЛНР (самопровозглашенную Луганскую Народную Республику). В Киев отправились 76 человек.

Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.

А глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя состоявшийся обмен, в беседе с НСН заявил, что скептически относится к высказываниям о том, что это важный шаг на пути к мирному урегулированию.



