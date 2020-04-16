Киев и ДНР завершили первый в 2020 году обмен пленными
Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) завершили процедуру обмена пленными – она стала первой в 2020 году. Как пишет Интерфакс, он состоялся без каких-либо происшествий. ДНР было передано 10 человек, Киеву — девять.
Отмечается, что процедура проходила в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск». Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции участники обмена были в масках, а также старались соблюдать социальную дистанцию, отмечает RT.
Напомним, предыдущий этап обмена пленными между сторонами состоялся в декабре прошлого года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — в ЛНР (самопровозглашенную Луганскую Народную Республику). В Киев отправились 76 человек.
Советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал подробности обмена пленными между Донбассом и Украиной.
А глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя состоявшийся обмен, в беседе с НСН заявил, что скептически относится к высказываниям о том, что это важный шаг на пути к мирному урегулированию.
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