В ЛНР рассказали о жертвах среди мирного населения после атаки ВСУ

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали позиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе села Пионерское и попытались форсировать реку. В результате атаки погибли местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР утром, 20 февраля.

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«В результате боестолкновения противник понес потери и отступил», — цитирует сообщение Газета.ru.

Также потери есть со стороны ЛНР – есть жертвы среди мирного населения, разрушены пять жилых домов.

Вооруженный конфликт на востоке Украины длится с 2014 года в связи с тем, что население Донбасса не признало новую власть страны после украинского майдана. В 2015 году участники «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений, подписанных 19 сентября 2014 года. Несмотря на то, что Киев принял закон об особом статусе Донбасса, до настоящего времени он не вступил в силу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельЖертвыВСУАтакаЛНР
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