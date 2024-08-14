В курском поселке Глушково объявили обязательную эвакуацию
Оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию поселка Глушково, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Координацией эвакуации жителей поселка займутся силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Смирнов призвал всех следовать данным рекомендациям.
Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. В муниципалитете ранее была объявлена добровольная эвакуация.
Это также коснулось других приграничных районов и окрестностей Курской АЭС в Курчатове. На 12 августа из 180 тыс. жителей, подлежащих эвакуации, уехали 121 тыс. человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьники из России выиграли золотые медали на олимпиаде по ИИ
- Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
- СМИ: В США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ
- В курском поселке Глушково объявили обязательную эвакуацию
- Байден пошутил, что ищет новую работу
- В России определят квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников
- В Самарской области сошли с рельсов пять вагонов с азотным удобрением
- Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время
- Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородской области
- Германия исключила влияние дела о подрыве «Северных потоков» на поддержку Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru