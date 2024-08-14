В курском поселке Глушково объявили обязательную эвакуацию

Оперативный штаб Курской области решил провести обязательную эвакуацию поселка Глушково, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Координацией эвакуации жителей поселка займутся силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники Курского центра «Патриот». Смирнов призвал всех следовать данным рекомендациям.

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Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. В муниципалитете ранее была объявлена добровольная эвакуация.

Это также коснулось других приграничных районов и окрестностей Курской АЭС в Курчатове. На 12 августа из 180 тыс. жителей, подлежащих эвакуации, уехали 121 тыс. человек, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/id540852631/Николай Волобуев
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьЭвакуация

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