Россия пока не планирует запрашивать Совбеза ООН по атаке на Курскую область
Россия в настоящее время не намерена инициировать заседание Совета Безопасности ООН по поводу атаки ВСУ на Курскую область. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
«Не на данном этапе», — сказал российский дипломат.
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.
12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru