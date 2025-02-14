В Курской области возбудили дело о терроризме после атаки на журналистов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки на журналистов Первого канала в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на группу журналистов, которые работали над телерепортажем.