В Курской области возбудили дело о терроризме после атаки на журналистов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о терроризме после атаки на журналистов Первого канала в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военные с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на группу журналистов, которые работали над телерепортажем.

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В результате атаки был ранен оператор Первого канала Юрий Шолмов. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, пострадавший находится в Курской областной больнице в удовлетворительном состоянии и будет доставлен в Москву.

Дело возбуждено по статьям о террористическом акте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. В СК пообещали привлечь к ответственности всех причастных к преступлению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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