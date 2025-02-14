ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области

Съемочная группа Первого канала была атакована ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате нападения ранения получил оператор Юрий Шолмов.

Потери ВСУ в Курской области составили более 60 500 военнослужащих

По словам Хинштейна, пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Инцидент произошел в ходе выполнения съемочной группы рабочих задач в зоне конфликта, уточнили в местных властях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры