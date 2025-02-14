ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области
14 февраля 202520:53
Съемочная группа Первого канала была атакована ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате нападения ранения получил оператор Юрий Шолмов.
По словам Хинштейна, пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.
Инцидент произошел в ходе выполнения съемочной группы рабочих задач в зоне конфликта, уточнили в местных властях, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru