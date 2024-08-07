В Курской области одиннадцатый раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявлена ракетная опасность, уже 11 за день. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Смирнов настоятельно рекомендовал жителям Курской области укрываться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые, при угрозе ракетного удара. В случае нахождения на улице он советовал немедленно искать ближайшее здание или другое подходящее укрытие.

При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, включая шестерых детей

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено.

Герасимов также уточнил, что потери со стороны ВСУ составили 315 человек, из которых не менее 100 погибли. Помимо этого, Киев утратил 54 единицы бронетехники, включая семь танков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
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