В Курской области одиннадцатый раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявлена ракетная опасность, уже 11 за день. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Смирнов настоятельно рекомендовал жителям Курской области укрываться в помещениях без окон и со сплошными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые, при угрозе ракетного удара. В случае нахождения на улице он советовал немедленно искать ближайшее здание или другое подходящее укрытие.