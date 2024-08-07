При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, включая шестерых детей

В результате обстрелов Курской области со стороны ВСУ пострадали 31 человек, среди которых шестеро детей. Об этом сообщили в Минздраве.

Из них 19 человек, включая четверых детей, были госпитализированы и получают стационарное лечение. Состояние четверых пострадавших, включая одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.

В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Проведены телемедицинские консультации с федеральными медицинскими специалистами для оказания необходимой помощи. Амбулаторное лечение было предоставлено 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
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