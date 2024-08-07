При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, включая шестерых детей

В результате обстрелов Курской области со стороны ВСУ пострадали 31 человек, среди которых шестеро детей. Об этом сообщили в Минздраве.

Из них 19 человек, включая четверых детей, были госпитализированы и получают стационарное лечение. Состояние четверых пострадавших, включая одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое.