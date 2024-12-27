В Курской области средства ПВО сбили три украинские ракеты
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В заявлении уточняется, что ракеты были перехвачены в рамках режима ракетной опасности. О еще одной сбитой ракете власти сообщали около трех часов назад.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области средства ПВО сбили три украинские ракеты
- В Киеве демонтировали названия Москвы и Минска на аллее городов-героев
- Психолог Мустафина посоветовала ограничиться десятью целями в год
- Педиатр Малыгина предостерегла от кормления детей новогодними блюдами
- Клава Кока и Пашу поздравили детей из Курской области с Новым годом
- В Госдуме предложили ограничить количество уроков для старшеклассников
- Путин подписал указ о президентской стипендии в размере 30 тысяч рублей
- Эксперт: Морепродукты из зоны ЧП на Кубани будут небезопасны несколько лет
- Депутат Горелкин: Заблокированные соцсети вряд ли вернутся после окончания СВО
- Три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru