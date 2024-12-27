В Курской области средства ПВО сбили три украинские ракеты

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В заявлении уточняется, что ракеты были перехвачены в рамках режима ракетной опасности. О еще одной сбитой ракете власти сообщали около трех часов назад.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам, в том числе с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУПВО

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