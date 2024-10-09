В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья
Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о создании нового министерства восстановления и развития приграничья в структуре исполнительных органов власти региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, структура исполнительной власти Курской области была обновлена и претерпела ряд изменений. Смирнов уточнил, что основная задача нового министерства будет заключаться в восстановлении и развитии приграничных территорий.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило о новых попытках ВСУ прорваться через границу в Курскую область.
Российские военные успешно отразили атаки, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери, превысившие 30 человек. 12 военных сдались в плен. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru