В Курской области создано министерство восстановления и развития приграничья

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о создании нового министерства восстановления и развития приграничья в структуре исполнительных органов власти региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, структура исполнительной власти Курской области была обновлена и претерпела ряд изменений. Смирнов уточнил, что основная задача нового министерства будет заключаться в восстановлении и развитии приграничных территорий.