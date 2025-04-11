В Курской области дрон атаковал автомобиль, погиб местный житель

В Курской области в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесен украинским дроном по легковому автомобилю, в котором находились два человека. Машина направлялась к одному из домов для проверки его состояния.