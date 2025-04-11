В Курской области дрон атаковал автомобиль, погиб местный житель
В Курской области в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, удар был нанесен украинским дроном по легковому автомобилю, в котором находились два человека. Машина направлялась к одному из домов для проверки его состояния.
В результате атаки погиб 24-летний пассажир — житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал.
Глава региона напомнил о действующих ограничениях на въезд в ряд населенных пунктов приграничья и призвал жителей не возвращаться туда до стабилизации обстановки, отметив сохраняющуюся угрозу для жизни и здоровья людей, передает «Радиоточка НСН».
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