В Курской области дрон атаковал автомобиль, погиб местный житель

В Курской области в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Ольговка Кореневского района погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар был нанесен украинским дроном по легковому автомобилю, в котором находились два человека. Машина направлялась к одному из домов для проверки его состояния.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и семь автомобилей

В результате атаки погиб 24-летний пассажир — житель Кореневского района. Водитель, который вез его из Курска, не пострадал.

Глава региона напомнил о действующих ограничениях на въезд в ряд населенных пунктов приграничья и призвал жителей не возвращаться туда до стабилизации обстановки, отметив сохраняющуюся угрозу для жизни и здоровья людей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры