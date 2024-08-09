В Курчатове и пяти районах Курской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Курчатове и пяти других районах региона, нарушенное из-за пожара на трансформаторной подстанции, было восстановлено. Об этом сообщило правительство Курской области.

В сообщении местных властей в Telegram-канале уточняется, что аварийные бригады восстановили электроснабжение в Курчатове, а также в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах.

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В пятницу вечером и.о. губернатора Алексей Смирнов сообщил, что обломки украинского БПЛА упали на трансформаторную подстанцию, вызвав пожар.

В результате пострадало электроснабжение в Курчатове и частично в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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