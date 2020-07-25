В Крыму ответили на инициативу Климкина создать России проблемы
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин, который предложил сделать из Крыма проблему для России, способен только стать проблемой для Киева. Так считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
«Климкин на сегодня является вышедшим в тираж третьесортным политиком даже по меркам Украины. Его предложения если и могут создать какие-либо проблемы, то только для Киева. Для подавляющего большинства жителей России возвращение Крыма в родную гавань всегда будет являться предметом гордости, а проведение каких-либо аналогий между ситуацией со странами Балтии в составе СССР и настроениями жителей полуострова выглядит смехотворным», - сказал Молохов.
Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал власти Украины создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблемы для России. Также политик призвал Киев не терять «настоящих друзей», которые разделяют с Украиной общие ценности и общее будущее.
Накануне сенатор Алексей Пушков объяснил заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности штурма Крыма. По мнению политика, Турчинов «знает, что приказал штурмовать Крым не будет».
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