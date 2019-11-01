В Кремле назвали «неудачным» призыв Киева выплатить репарации за Донбасс

1 ноября 201915:47

Москва расценивает как неудачное заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после замирения Донбасса обязана будет заплатить репарациями за его восстановление. Свой комментарий этих слов дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

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При этом пресс-секретарь президента РФ заявил Ura.ru, что возможное участие России в восстановлении Донбасса будет зависеть от процесса урегулирования военного конфликта.

Как подчеркнул Песков, речь идёт о конфликте внутри Украины. Что касается России, то она сейчас вместе с некоторыми другими странами «делает всё возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании» ситуации.

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