В Кремле назвали «неудачным» призыв Киева выплатить репарации за Донбасс

Москва расценивает как неудачное заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после замирения Донбасса обязана будет заплатить репарациями за его восстановление. Свой комментарий этих слов дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс», — цитирует ТАСС представителя Кремля.