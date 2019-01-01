В крахе Порошенко обвинили российскую водку

Действующий президент Украины Петра Порошенко проиграл выборы из-за отсутствия российской водки. Об этом в газете Haaretz написал израильский журналист Аншель Пфеффер.

По его словам, Порошенко не смог решить важные для страны вопросы, такие как слабая экономика, коррупция и конфликт на Донбассе, отмечает Ura.ru. Эти провалы усугубил запрет на ввоз в Украину российской водки, считает Пфеффер.

«…Порошенко не смог заставить избирателей забыть: в торговле с Россией есть и его доля, в то время как украинцы больше не могут купить в местных магазинах любимую российскую водку. Все это положило конец его президентству», — цитирует израильского журналиста Life.ru.

Напомним, что с 10 января 2016 года на территорию Украины был запрещен ввоз 43 товаров из России, в том числе водки, шоколада, мяса и других товаров. Позже под запрет попали еще порядка 70 позиций.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал на пресс-конференции НСН о роковой ошибке Петра Порошенко. По его словам, действующий глава Украины мог сохранить свой пост, если бы дал избирателям возможность голосовать против всех.

