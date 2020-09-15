В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество. На данный момент утечку удалось ликвидировать. Но официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока не роступало.

