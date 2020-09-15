В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

В Киевской области произошла разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому идет транзит газа в Европу. Как пишет «Свободная пресса», после полуночи произошел сильный выброс газа.

Жителям четырёх регионов РФ бесплатно проведут газ

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество. На данный момент утечку удалось ликвидировать. Но официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока не роступало.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:АварияУкраинаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры