Жителям четырёх регионов РФ бесплатно проведут газ

Министерство энергетики РФ в рамках так называемой «социальной концепции газификации» планирует бесплатно подводить газ к каждому дому в четырёх регионах России. Об этом пишет газета «Ведомости».

Речь идёт о Московской области, а также Курганской, Тюменской и Челябинской областях, говорится в материале. Выбор регионов объясняется желанием местных властей выполнять рекомендации Минэнерго, разрабатываемые в рамках новой концепции газификации.

Сроки пока не утверждены на уровне правительства, но, как ожидается, реализация программы стартует в середине 2021 года.

Предполагается, что право на льготу получат все жители перечисленных регионов: учитывать проведённое на участке время не будут. Сейчас стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей.

Финансировать программу планируют за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку топлива и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.

