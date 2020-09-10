Жителям четырёх регионов РФ бесплатно проведут газ
Министерство энергетики РФ в рамках так называемой «социальной концепции газификации» планирует бесплатно подводить газ к каждому дому в четырёх регионах России. Об этом пишет газета «Ведомости».
Речь идёт о Московской области, а также Курганской, Тюменской и Челябинской областях, говорится в материале. Выбор регионов объясняется желанием местных властей выполнять рекомендации Минэнерго, разрабатываемые в рамках новой концепции газификации.
Сроки пока не утверждены на уровне правительства, но, как ожидается, реализация программы стартует в середине 2021 года.
Предполагается, что право на льготу получат все жители перечисленных регионов: учитывать проведённое на участке время не будут. Сейчас стоимость газификации участка колеблется от 45 до 280 тысяч рублей.
Финансировать программу планируют за счет спецнадбавок к тарифам на транспортировку топлива и амортизационных отчислений газораспределительных компаний.
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