В Киеве заявили о подготовке к отводу войск в Донбассе

18 сентября12:51

Украинская сторона начала подготовку к отводу войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил командующий операции Объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения», — сообщил Кравченко в ходе встречи с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве Оснат Лубрани.

По его словам, задача была поставлена главой Минобороны Украины, начальником Генштаба вооружённых сил и главой государства. Кроме того, Кравченко подчеркнул, что Киев готов к разведению войск ради улучшения жизни своих граждан, однако успех мероприятия будут зависеть от действий российской стороны.

Обмен между Россией и Украиной назвали пощечиной партии Порошенко

Напомним, надежда на нормализацию отношений между Россией и Украиной возникла после обмена пленными, состоявшегося 7 сентября. Тогда такие осторожные надежды высказал глава МИД России Сергей Лавров. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что следующим шагом может стать разведение войск, которое обсуждается в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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