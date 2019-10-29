В Киеве заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Так считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он напомнил, что президенты Украины и России уже провели три телефонных разговора, передает RT.

По словам главы МИДа, Зеленский чётко понимает, что можно и каким образом достичь. Пристайко также рассказал, что лично присутствовал при телефонных разговорах двух лидеров.