В Киеве заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

29 октября 201913:28

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Так считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он напомнил, что президенты Украины и России уже провели три телефонных разговора, передает RT.

По словам главы МИДа, Зеленский чётко понимает, что можно и каким образом достичь. Пристайко также рассказал, что лично присутствовал при телефонных разговорах двух лидеров.

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Вместе с тем, он не стал отвечать на вопрос, насколько жёсткой была позиция Зеленского в ходе этих переговоров.

Ранее сам президент Украины заявил, что встреча с Владимиром Путиным пока возможна только в «нормандском формате» на международном уровне, двухсторонний вариант переговоров сейчас исключён.

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Фото: YouTube
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