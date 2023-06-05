В Киеве заявили, что население Украины сократилось до 29 млн человек

Население Украины резко сократилось после начала спецоперации России. С такой оценкой выступил центр «Украинский институт будущего», пишет ТАСС.

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По данным экспертов, постоянное население Украины на май 2023 года составило 29 миллионов человек.

На начало прошлого года население страны составляло 37,6 миллиона человек. С февраля 2022 года Украину безвозвратно покинули 8,6 миллиона человек.

Таким образом, констатировала аналитики, за неполные полтора года Украина потеряла 20,7% населения.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило не выделять федеральным землям дополнительные средства на поддержку украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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