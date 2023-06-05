В Киеве заявили, что население Украины сократилось до 29 млн человек

По данным экспертов, постоянное население Украины на май 2023 года составило 29 миллионов человек.

На начало прошлого года население страны составляло 37,6 миллиона человек. С февраля 2022 года Украину безвозвратно покинули 8,6 миллиона человек.

Таким образом, констатировала аналитики, за неполные полтора года Украина потеряла 20,7% населения.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило не выделять федеральным землям дополнительные средства на поддержку украинских беженцев, передает «Радиоточка НСН».

