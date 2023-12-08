В Киеве затопило несколько станций метро из-за разгерметизации

В Киевском метрополитене затопило несколько станций, пишет издание «Страна» со ссылкой на администрацию украинской столицы.

В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов

Подтопление произошло из-за смещения грунта. Это может привести к обвалу туннельных конструкций.

Закрыто движение на шести станциях синей ветки. Для устранения последствий может потребоваться до полугода.

В Киеве 30 сентября во время ремонта обрушилось несколько пролетов Дегтяревского моста. Построенная в 1963 году переправа признана аварийной, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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