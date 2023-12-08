В Киеве затопило несколько станций метро из-за разгерметизации
8 декабря 202322:29
В Киевском метрополитене затопило несколько станций, пишет издание «Страна» со ссылкой на администрацию украинской столицы.
Подтопление произошло из-за смещения грунта. Это может привести к обвалу туннельных конструкций.
Закрыто движение на шести станциях синей ветки. Для устранения последствий может потребоваться до полугода.
В Киеве 30 сентября во время ремонта обрушилось несколько пролетов Дегтяревского моста. Построенная в 1963 году переправа признана аварийной, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru