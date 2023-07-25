В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов
Директор украинского «Государственного дорожного научно-исследовательского института» Артем Безуглый назвал состояние мостов в столице критическим. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, специальная комиссия проверила 23 тысячи мостов. Из них 10% оказались аварийными.
«Самая критическая ситуация - в городе Киев», - уточнил Безуглый.
Он добавил, что в настоящее время комиссия проверяет мостовые сооружения в Кировоградской области.
Мэр Киева Виталий Кличко допустил участие в президентских выборах. В интервью изданию «Левый берег» он заявил, что примет решение ближе к дате голосования, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru