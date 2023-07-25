В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов

Директор украинского «Государственного дорожного научно-исследовательского института» Артем Безуглый назвал состояние мостов в столице критическим. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, специальная комиссия проверила 23 тысячи мостов. Из них 10% оказались аварийными.

«Самая критическая ситуация - в городе Киев», - уточнил Безуглый.

Он добавил, что в настоящее время комиссия проверяет мостовые сооружения в Кировоградской области.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил участие в президентских выборах. В интервью изданию «Левый берег» он заявил, что примет решение ближе к дате голосования, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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