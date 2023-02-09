В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз

Отмечается, что источником загрязнения в основном являются двигатели внутреннего сгорания. Также указывается, что столица поднялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой.

Ранее, в августе прошлого года, в ООН заявили о негативных последствиях боевых действий для экологии Украины. В частности, во всемирной организации предупредили о сильном загрязнении воздуха, воды, а также о лесных пожарах, отмечает НСН.

