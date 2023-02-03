Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.
Отмечается, что на 17:40 мск по всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее, 30 января, украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Николаевской области и Херсонской области – в части подконтрольной Киеву, сообщает НСН.
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