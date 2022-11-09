В Киеве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе

Проблемы с воздухом отмечаются в Киеве, концентрация вредных частиц в атмосфере почти в восемь раз выше нормы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на сервисы по мониторингу атмосферы.

В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества

Отмечается, что основные эпицентры загрязнений – это Броварской проспект, Голосеево и Софиевская Борщаговка.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «западные кураторы» могут участвовать в создании Украиной «грязной бомбы». Российская сторона выразила озабоченность сложившейся «явно опасной» ситуацией, которая может грозить мировой катастрофой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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