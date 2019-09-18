В Киеве задержан угрожавший взорвать мост мужчина

В Киеве спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать мост в центре украинской столицы, сообщает «Украинская правда». Информацию подтвердил изданию глава МВД страны Арсен Аваков.

Ранее НСН писала, что неизвестный вооружённый мужчина угрожает взорвать мост через Днепр в центре Киева. Сообщалось, что он сделал несколько выстрелов. Информации о пострадавших не приводилось. Правоохранители Киева рассматривали дело как подготовку к теракту.

