В Киеве задержан угрожавший взорвать мост мужчина

18 сентября19:58

В Киеве спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать мост в центре украинской столицы, сообщает «Украинская правда». Информацию подтвердил изданию глава МВД страны Арсен Аваков.

Ранее НСН писала, что неизвестный вооружённый мужчина угрожает взорвать мост через Днепр в центре Киева. Сообщалось, что он сделал несколько выстрелов. Информации о пострадавших не приводилось. Правоохранители Киева рассматривали дело как подготовку к теракту.

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ФОТО: Facebook // Оксана Блищик
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