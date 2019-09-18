В Киеве задержан угрожавший взорвать мост мужчина
18 сентября19:58
В Киеве спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать мост в центре украинской столицы, сообщает «Украинская правда». Информацию подтвердил изданию глава МВД страны Арсен Аваков.
Ранее НСН писала, что неизвестный вооружённый мужчина угрожает взорвать мост через Днепр в центре Киева. Сообщалось, что он сделал несколько выстрелов. Информации о пострадавших не приводилось. Правоохранители Киева рассматривали дело как подготовку к теракту.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: Facebook // Оксана Блищик
Горячие новости
- В Киеве задержан угрожавший взорвать мост мужчина
- Полицейский расстрелял двух коллег, подозревавших его во взятке
- Названа дата проверки законности приговора Павлу Устинову
- Грызлов сообщил о срыве Киевом договорённостей «нормандской четвёрки»
- В Киеве вооружённый мужчина угрожает взорвать мост