В Киеве вооружённый мужчина угрожает взорвать мост
18 сентября18:32
Неизвестный вооружённый мужчина угрожает взорвать мост через Днепр в центре Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции украинской столицы Андрея Крищенко.
Отмечается, что мужчина уже сделал несколько выстрелов. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы, движение по мосту перекрыто.
Добавим, правоохранители Киева рассматривают дело как подготовку к теракту. О требованиях мужчины ничего не известно.
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ФОТО: Facebook // Оксана Блищик
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