В Киеве вооружённый мужчина угрожает взорвать мост

Неизвестный вооружённый мужчина угрожает взорвать мост через Днепр в центре Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции украинской столицы Андрея Крищенко.

Отмечается, что мужчина уже сделал несколько выстрелов. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы, движение по мосту перекрыто.

Добавим, правоохранители Киева рассматривают дело как подготовку к теракту. О требованиях мужчины ничего не известно.

