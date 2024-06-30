В Киеве восстановили первоначальный вид мемориальной доски Булгакову

Табличке вернули первоначальный вид после того, как в июне прошлого года неизвестные закрасили доску на фасаде Литературно-мемориального музея красной краской. Руководство музея приняло решение сохранить следы вандализма.

По информации СМИ, неизвестные вернули доске первоначальный вид в ночное время после отключения электричества.

Ранее Украинский институт национальной памяти (УИНП) объявил Булгакова «символом русской имперской политики», передает «Радиоточка НСН».

