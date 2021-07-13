В Киеве увязали транзит российского газа с «компенсацией» за «Северный поток-2»
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон назвал «единственный приемлемый вариант» нового контракта на транзит российского газа, увязав его с запуском газопровода «Северный поток-2»
«Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - цитирует Макогона РИА Новости.
Он назвал «полной ерундой» мнение о больших проблемах украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае прекращения транзита российского газа.
«Некоторые "эксперты" говорят: "упадет давление в трубе". Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», - утверждает Макагон.
Он пояснил, что в этом случае украинская ГТС будет работать только для внутренних потребностей, добавив, что «Украина потребляет 30 миллиардов кубометров газа и 20 миллиардов кубов добывает».
Ранее СМИ писали, что Германия может предложить Украине компенсацию за «Северный поток-2»
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