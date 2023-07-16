В Киеве усомнились в способности Зеленского наладить производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет наладить производство беспилотников в стране. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По мнению эксперта, у Зеленского нет компетенции для реализации подобных проектов. Украина не сможет противостоять России, которая производит десятки тысяч беспилотников, отметил он.

«Шоумены не могут руководить страной. Они в этом ничего не понимают», - констатировал Соскин.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 8 июля заявил о подписании меморандума с Турцией о производстве на территории Украины беспилотников Bayraktar, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:БеспилотникиВладимир ЗеленскийУкраина

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