В Киеве умер куратор поставок F-16 американский военный советник Ричард Кирлин
В Киеве умер американский дипломат Ричард Гарри Кирлин, занимавшийся вопросом поставок Украине истребителей F-16, сообщает «Страна».
Военный советник скончался 24 июня, но его личность раскрыли только сейчас. Он прибыл на Украину за десять дней до смерти.
Кирлин служил в ВВС США, Пентагоне и Госдепартаменте. Причина смерти не раскрывается, вскрытие не проводилось, так как тело сразу передали американской дипмиссии. СМИ писали, что мужчина занимался вопросом поставок истребителей F-16 Киеву.
По данным Newsweek, Кирлин страдал от высокого холестерина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США
- Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре
- В Киеве умер куратор поставок F-16 американский военный советник Ричард Кирлин
- Продюсер Бабичев: Елка сможет вернуть популярность, если запишет новый хит
- В Госдепе поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине
- На Украине неизвестный бросил взрывчатку в здание военкомата
- СМИ: аудиоанализ показал, что на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия
- Кадыров отказался от установки памятника в свою честь
- Финансист Бабин заявил, что в России повысился спрос на зарубежную валюту
- В Крыму начались сильные лесные пожары вслед за Новороссийском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru