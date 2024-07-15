В Киеве умер куратор поставок F-16 американский военный советник Ричард Кирлин

В Киеве умер американский дипломат Ричард Гарри Кирлин, занимавшийся вопросом поставок Украине истребителей F-16, сообщает «Страна».

Военный советник скончался 24 июня, но его личность раскрыли только сейчас. Он прибыл на Украину за десять дней до смерти.

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Кирлин служил в ВВС США, Пентагоне и Госдепартаменте. Причина смерти не раскрывается, вскрытие не проводилось, так как тело сразу передали американской дипмиссии. СМИ писали, что мужчина занимался вопросом поставок истребителей F-16 Киеву.

По данным Newsweek, Кирлин страдал от высокого холестерина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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