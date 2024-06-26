СМИ: Тело атташе посольства США нашли в Киеве в гостинице Hilton

Тело атташе посольства США было обнаружен в номере киевской гостиницы Hilton. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Страна.ua».

Один из богатейших людей Польши Ежи Кржановский был найден мертвым

Собеседники украинского издания утверждают, что следов насилия на теле дипломата не обнаружено.

Уточняется, что атташе приехал на Украину 15 июня. По данным американского посольства, на которое ссылается издание, у дипломата был высокий уровень холестерина в крови.

Ранее стало известно, что во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Польше нашли скелеты пяти человек, в том числе новорожденного ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсеть// Оксана Блищик
ТЕГИ:УкраинаСмертьДипломатГостиницыКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры