СМИ: Тело атташе посольства США нашли в Киеве в гостинице Hilton

Собеседники украинского издания утверждают, что следов насилия на теле дипломата не обнаружено.

Уточняется, что атташе приехал на Украину 15 июня. По данным американского посольства, на которое ссылается издание, у дипломата был высокий уровень холестерина в крови.

Ранее стало известно, что во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Польше нашли скелеты пяти человек, в том числе новорожденного ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

