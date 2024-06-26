СМИ: Тело атташе посольства США нашли в Киеве в гостинице Hilton
Тело атташе посольства США было обнаружен в номере киевской гостиницы Hilton. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Страна.ua».
Собеседники украинского издания утверждают, что следов насилия на теле дипломата не обнаружено.
Уточняется, что атташе приехал на Украину 15 июня. По данным американского посольства, на которое ссылается издание, у дипломата был высокий уровень холестерина в крови.
Ранее стало известно, что во время раскопок в доме Германа Геринга на территории бывшей главной ставки лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Польше нашли скелеты пяти человек, в том числе новорожденного ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог Дугенцова: Долгое одиночество приводит к ослаблению иммунитета
- Кабмин выделил Роскосмосу 1,4 млрд рублей
- СМИ: Сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
- Торговые центры попросили о равных налоговых условиях с маркетплейсами
- Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Коми
- TikTok стал самой популярной соцсетью у российских подростков
- Двое юношей пожарили мясо на Вечном огне в Ленинградской области
- СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки
- Нежелание НАТО помогать ВСУ объяснили неуверенностью в силах Украины
- Патриарх Кирилл поручил создать молодежную передачу на телеканале «Спас»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru