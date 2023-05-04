В Киеве сообщили о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров заявил о подготовке 10 тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Об этом сообщают местные СМИ.

В Киеве заявили о подготовке к ответным ударам со стороны России

«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время», - сказал чиновник.

Он добавил, что планируется создать 60 рот ударных беспилотников.

В Киеве и области 4 мая объявили воздушную тревогу. Позже ВВС Украины сообщили, что сбили над столицей свой беспилотник Bayraktar TB2, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры