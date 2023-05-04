В Киеве сообщили о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА
4 мая 202323:55
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федеров заявил о подготовке 10 тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Об этом сообщают местные СМИ.
«Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА: 10 тысяч пилотов обучили за это время», - сказал чиновник.
Он добавил, что планируется создать 60 рот ударных беспилотников.
В Киеве и области 4 мая объявили воздушную тревогу. Позже ВВС Украины сообщили, что сбили над столицей свой беспилотник Bayraktar TB2, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- В Киеве сообщили о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА
- В «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС
- ВВС Украины признали, что сбили над Киевом свой беспилотник
- На Ереванской улице в Москве загорелось здание
- Reuters: Месси получил щедрое предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль»
- Кадыров назвал цель атаки беспилотников на Кремль
- Рогов заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище
- СМИ: на опорах ЛЭП в Тверской области нашли еще шесть взрывных устройств
- Песков ответил на заявление Белого дома о непричастности к атаке на Кремль
- Бывший замглавы Минобороны Мизинцев занял должность в ЧВК «Вагнер»
4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru