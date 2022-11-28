В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
В Киеве 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений. Об этом сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение, в энергосистеме продолжаются ремонтные работы. При этом подчеркивается, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более пяти часов.
Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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