В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений

Отмечается, что в Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение, в энергосистеме продолжаются ремонтные работы. При этом подчеркивается, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более пяти часов.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

