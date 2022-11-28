В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений

В Киеве 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений. Об этом сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

«Тяжелая неделя»: Украина готовится к новым ударам и блэкауту

Отмечается, что в Киеве продолжают восстанавливать электроснабжение, в энергосистеме продолжаются ремонтные работы. При этом подчеркивается, что максимальная продолжительность каждого отключения должна составлять не более пяти часов.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЭлектроэнергия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры