В Риге ночью снесли бюст советского ученого Келдыша

В Риге тайно минувшей ночью демонтировали памятник советскому ученому, уроженцу латвийской столицы Мстиславу Келдышу, сообщает «МК».

В Риге начали сносить памятник советским солдатам-освободителям

О ликвидации памятника объявили сегодня в Рижской думе. Решение о демонтаже рижские депутаты приняли ещё 18 октября. Скульптуру вывезли на склад Рижского агентства памятников.

В прошлом году была переименована и улица Келдыша в Риге. Знаменитый ученый, будучи русским, родился в этом городе. Впоследствии он стал одним из создателей советской термоядерной бомбы, а также участвовал в организации советской космической программы. С 1961 по 1975 год был президентом Академии Наук СССР.

Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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