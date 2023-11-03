В Риге ночью снесли бюст советского ученого Келдыша
В Риге тайно минувшей ночью демонтировали памятник советскому ученому, уроженцу латвийской столицы Мстиславу Келдышу, сообщает «МК».
О ликвидации памятника объявили сегодня в Рижской думе. Решение о демонтаже рижские депутаты приняли ещё 18 октября. Скульптуру вывезли на склад Рижского агентства памятников.
В прошлом году была переименована и улица Келдыша в Риге. Знаменитый ученый, будучи русским, родился в этом городе. Впоследствии он стал одним из создателей советской термоядерной бомбы, а также участвовал в организации советской космической программы. С 1961 по 1975 год был президентом Академии Наук СССР.
Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков не стал комментировать слухи, что главой «Вагнера» стал сын Пригожина
- В Риге ночью снесли бюст советского ученого Келдыша
- В Москве главе центра суррогатного материнства дали 19,5 лет за торговлю детьми
- Кремль впервые отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию
- Церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановом пройдет 5 ноября
- Песков: Никакой группы «Вагнер» или ЧВК «Вагнер» не существует
- «Динамо» против «Зенита»: Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России
- На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности паспорта
- ООН запросит $1,2 млрд для оказания помощи палестинцам
- Блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru