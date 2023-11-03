В Риге ночью снесли бюст советского ученого Келдыша

О ликвидации памятника объявили сегодня в Рижской думе. Решение о демонтаже рижские депутаты приняли ещё 18 октября. Скульптуру вывезли на склад Рижского агентства памятников.

В прошлом году была переименована и улица Келдыша в Риге. Знаменитый ученый, будучи русским, родился в этом городе. Впоследствии он стал одним из создателей советской термоядерной бомбы, а также участвовал в организации советской космической программы. С 1961 по 1975 год был президентом Академии Наук СССР.

Ранее в Риге снесли памятник Пушкину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

