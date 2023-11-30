В Киеве сильный ветер снова порвал самый большой флаг Украины

В Киеве шквалистый ветер вновь порвал самый большой флаг Украины, пишет местное издание «Страна».

Звезда «Евровидения» Käärijä на концерте выкинул за кулисы флаг Украины

Инцидент с полотнищем произошел в четверг, 30 ноября. Мэрия украинской столицы пока не отреагировала на произошедшее.

Флаг закреплен на 90-метровом флагштоке рядом с монументом «Родина-мать». Размер полотнища составляет 16 на 24 м.

Этой уже второй инцидент с национальным флагом за последние дни. В понедельник порывистый ветер разорвал флаг пополам, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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