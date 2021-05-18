Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении на рассмотрение в парламент законопроекта о коренных народах страны.
«Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», — заявил глава государства в видеообращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Как напомнил Зеленский, в поддержку крымских татар на Украине уже учредили День сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя и утвердили Стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя. Кроме того, украинский лидер упомянул новую переговорную площадку «Крымская платформа», первый организационный саммит которой с участием представителей других стран запланирован на 23 августа.
По данным пресс-службы главы государства, законопроект определяет права коренных народов страны и особенности их реализации «в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов».
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