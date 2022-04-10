В Киеве раскрыли планы по отказу от закупок европейского газа
Киев собирается отказаться от закупок газа у европейских поставщиков на фоне жесткого режима экономии. Об этом заявил советник директора национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».
По его мнению, газ, который Украина закупает у европейских посредников, уже не «является российским». При этом Киев в любом случае намерен отказаться от европейских энергоресурсов.
«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — цитирует его NEWS.RU.
1 февраля генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о начале физического импорта газа из Венгрии впервые в истории. Это направление он оценил как второй после Словакии гарантированный маршрут поставки газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита.
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