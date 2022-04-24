В Киеве прокомментировали позицию Австрии по поводу вступления Украины в Евросоюз

Предложение Вены не предоставлять Украине членство в Евросоюзе (ЕС) является стратегически недальновидной позицией, считает представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом он заявил изданию «Европейская правда» 24 апреля.

Незваный гость. Страны Евросоюза неоднозначно реагируют на возможное вступление Украины в ЕС

Он также подчеркнул отказ австрийского министра признавать, что большинство граждан стран-учредителей Союза поддерживают Украину.

«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы», — отметил Николенко.

Он считает, что момент отсрочки предоставления Украине членства в ЕС или альтернативная инициатива «тормозит укрепление Евросоюза». У Киева есть все необходимые основания требовать признания «ее стратегической роли для ЕС».

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг высказался против того, чтобы принимать Украину в Евросоюз, сообщает Heute. Шалленберг считает, что есть другие возможности партнерства Киева и ЕС. Речь идет о присоединении к Единой экономической зоне или сохранении действующего уровня Соглашения об ассоциации, сообщает Газета.ru.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:АвстрияЕвросоюзУкраина
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