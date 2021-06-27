Украина исключила Киркорова из «черного списка»
Российский певец и продюсер Филип Киркоров исключен из «черного списка» министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка», — сказано в официальном заявлении.
Напомним, в августе 2015 года украинское ведомство обнародовало список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В него также вошли россияне. Киркорова среди них нет, пишет Газета.ru.
Сейчас в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, входит 201 деятель культуры. В их числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Мария Миронова, Игорь Петренко и другие.
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