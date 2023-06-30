Украинские власти передумали переименовывать Запорожье
Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые следует переименовать. Об этом сообщается в социальных сетях структуры.
В комиссии отметили, что руководствовались письмами Министерства образования и науки, Украинского института национальной памяти и уполномоченного по защите национального языка.
Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кримень выступил против предложения нацкомиссии о переименовании Запорожья. Он призвал министра образования принять новое решение в кратчайшие сроки.
Власти Харькова переименовали ряд улиц в честь погибших командиров украинской армии. Так, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru