Украинские власти передумали переименовывать Запорожье

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка топонимов, которые следует переименовать. Об этом сообщается в социальных сетях структуры.

В Верховной раде не поддержали переименование Запорожья

В комиссии отметили, что руководствовались письмами Министерства образования и науки, Украинского института национальной памяти и уполномоченного по защите национального языка.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кримень выступил против предложения нацкомиссии о переименовании Запорожья. Он призвал министра образования принять новое решение в кратчайшие сроки.

Власти Харькова переименовали ряд улиц в честь погибших командиров украинской армии. Так, улица Плехановская получила имя добровольца нацбатальонов Георгия Тарасенко, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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