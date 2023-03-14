В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе

Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что Киев не может совершать серьезные наступательные действия в Донбассе из-за нехватки сил и средств. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

По его словам, на данном этапе ситуация на донецком направлении зашла в «оперативный тупик». Офицер отметил успех российских сил в Соледаре и Артемовске.

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Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» отрезают группировку украинской армии в Артемовске (Бахмут) от снабжения. Военнослужащие ЧВК приближаются к железной дороге на Часов Яр, рассказал РИА Новости агентством боец «Вагнера».

По его словам, российские силы теснят украинские войска к северу и западу от Артемовска. Бойцы перерезают автомобильные пути снабжения группировки ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассВСУУкраина
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