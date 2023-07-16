«Нехороший день». Эксперты сделали выводы после заявления Путина об изучении трофеев
В России и на Западе пришли к выводу, что западная трофейная техника поможет России победить в СВО.
Россия собирается изучать современную западную технику, которая досталась ей в качестве военных трофеев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» 16 июля в воскресенье.
Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале поддержал идеи коллеги из «Комсомольской правды» Александра Коца изучить трофейные танки.
«На окопном сленге «Леопард» это «кошка». Быстро окрестили. И я очень порадовался мыслям Саши Коца по поводу первой «пленной кошки». Да, «Леопард» надо выжать, как того самого дохлого кота Ваську из анекдота про ведро со спиртом», – призвал Александр Сладков.
В этом анекдоте жена, чтобы отучить мужа от алкоголя, кинула в ведро со спиртом дохлого кота - так супруг испугается и бросит пить. Но муж употребил спиртное и выжал дохлого кота со словами: «Ну, кисонька, ну, еще капельку!».
Российские военнослужащие захватили используемый ВСУ французский колесный танк AMX-10RC. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео, снятое одним из российских бойцов. На кадрах видна брошенная украинскими военными французская машина и оставленная вместе с ней подробная инструкция по эксплуатации AMX-10RC.
«На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники», — подчеркнули в Минобороны.
Российские военнослужащие захватили в ходе боя немецкие танки Leopard. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.
Кадры с трофейной техникой сняли военные группировки «Восток» на Запорожском направлении.
На записи видно, что машина имеет защиту башни, характерную для модели Leopard 2A6. Кроме того, российские бойцы захватили американские боевые машины пехоты Bradley.
«Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — подчеркнули в Минобороны.
Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Захват российскими военными крылатой ракеты Storm Shadow позволит Москве изучить снаряд и успешно нейтрализовывать его в будущем. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.
Риттер предположил, что российская сторона проведет инженерный анализ электроники снаряда «на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ». Также офицер считает, что РФ может изучить систему наведения Storm Shadow и скорректировать работу российских радаров для лучшего отслеживания ракет.
«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — заключил эксперт.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 26 тысяч военных, сообщает РИА Новости. По его словам, в списке потерь украинской армии также значатся 21 самолёт, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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