В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»

«Кстати, он (русский язык – прим. НСН) возник на Украине, это наш исторический язык - также как и украинский», - добавил он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой высказала мнение, что Россия «стырила» название своего языка у Украины.

По ее мнению, русский язык должен называться «московским», а сама Россия – «Московией».

В середине июля закон, предусматривающий использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, был признан соответствующим Конституции этой страны.

