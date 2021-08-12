В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал русский язык историческим языком этой страны и предложил разделить понятия «русский» и «российский», сообщает РИА Новости.

Термины «русская культура» и «русский язык» следует отдельно прописать в украинских законах, сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

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«Кстати, он (русский язык – прим. НСН) возник на Украине, это наш исторический язык - также как и украинский», - добавил он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой высказала мнение, что Россия «стырила» название своего языка у Украины.

По ее мнению, русский язык должен называться «московским», а сама Россия – «Московией».

В середине июля закон, предусматривающий использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни, был признан соответствующим Конституции этой страны.

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